Windmolenpionier Guido (72) uit Diepenveen: ‘Zonder Tsjernobyl, stond Nederland vol met kerncentrales’

Frits (85) uit Deventer stopt met internatio­naal beroemd minithea­ter, dat Duits erfgoed wordt: 'Het is goed zo'

Het begon ooit met het sprookje van Assepoester, dat hij speelde op de verjaardag van zijn jongste zoon. Het bleek de geboorte van Grims Papierentheater, miniatuurvoorstellingen die hem vanuit Deventer over de hele wereld brachten. Frits Grimmelikhuizen (85) stopt ermee. In stijl, want zijn papieren decorstukken en figuren krijgen een plek in het Duitse Papiertheatermuseum. ,,Een eer.”

29 oktober