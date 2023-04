Witteveen en Bos uit Deventer boekt ondanks lastig jaar redelijk resultaat: ‘Last van stikstofprobleem’

Wéér jonge laanbomen vernield langs Het Nijenhuis bij Heino: ‘Zou mooi zijn als iemand ze ’s nachts terugzet’

Voor de derde keer in een paar jaar tijd zijn er jonge laanboomlindes langs Het Nijenhuis bij Heino omvergetrokken. Landgoedeigenaar Dolph van Ittersum is het beu. ,,De eerste twee keer hebben we ze terug geplant. Dat gaan we nu niet doen. Zou mooi zijn als iemand eens ’s nachts nieuwe plant.’’