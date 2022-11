WK-avondje Oranje in De Hip, met Kieft en Evenblij: ‘Daar gáát m’n imago als analist door zo’n late klotegoal’

Deventer Ria wil via nationale tv meer aandacht voor mantelzor­gers: ‘Ook die mensen hebben soms hulp nodig’

De situatie van veel mantelzorgers houdt Ria Mol uit Deventer al jaren bezig. Nadat ze dat zelf was, werkt ze nu al zeven jaar als sociaal werker met mantelzorgers. Via een radioprogramma op MediaStadDeventer vraagt ze al langer aandacht voor heftige situaties waar veel van hen in zitten en dat verhaal bereikt nu ook de landelijke televisie. Vorige week dinsdag was de eerste aflevering van Kanaal Sociaal.

17 november