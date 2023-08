Woningbouw op plek voormalig laboratorium Deventer Ziekenhuis wil nog niet vlotten

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Speelpara­dijs verwelkomt 10.000ste bezoeker in Raalte • Moeder Natuur begreep ons verkeerd

Een verregende zomer? Was dat wat we bedoelden met een spetterende zomer? Marianne Steenbergen uit Deventer vraagt het zich af. En wat geef je je 10.000ste bezoeker? De familie van den Brink zal het bezoek aan het SuperZomerFestival in Raalte niet snel vergeten. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.