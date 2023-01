Woningproject voor 55-plussers in Deventers nieuwste wijk Steenbrugge: samen zorg regelen

Update | met video Protest voor Deventer Burgerwees­huis brengt honderden op de been: ‘Samen gaan met de schouwburg? Nee!’

Een luid muziekprotest woensdagavond in de Deventer binnenstad. Honderden bezoekers en vrijwilligers van poppodium Burgerweeshuis trekken in een optocht naar het stadhuis. Onder het motto ‘laat je horen voor het Burgerweeshuis’ maken ze duidelijk dat Deventer een éigen vernieuwd poppodium verdient. In het havengebied. En samen onder één dak met de schouwburg géén optie is. ,,Met de mensen, dat gaat wrijven; bezoekers van de schouwburg zijn heel anders.”

