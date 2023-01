Zeer grote brand in oude Ola ijsfabriek Wilp: brandweer met groot materieel ter plaatse

Bobby Adekanye bouwt bij GA Eagles aan een mooie erelijst

Bobby Adekanye, die zaterdag met Go Ahead Eagles in Waalwijk tegen RKC speelt (aftrap 21.00 uur) is de enige eredivisiespeler die in de eerste twee speelrondes van 2023 scoorde. Hij is ook de enige met meerdere eredivisiegoals dit jaar én is dit seizoen tot dusver direct betrokken bij 9 doelpunten (5 goals, 4 assists).

21 januari