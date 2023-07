Zeldzaam syndroom en wetgeving zitten kinderwens Daphne (25) en Teun (26) dwars: ‘Voel me incompleet’

Oversteken­de fietser geraakt door auto in Deventer, flink remspoor blijft achter op de weg

Een overstekende fietser is woensdagavond aangereden op de Zwolseweg in Deventer. De fietser moest met onbekende verwondingen mee met de ambulance. Hoe het precies mis kon gaan is niet bekend. Op de weg zijn een flink remspoor en delen van een zijspiegel achtergebleven.