Zeven jongeren in Deventer aan de dood ontsnapt na krankzinnige actie van man (22) zonder rijbewijs

met videoHet is echt een wonder dat er geen doden zijn gevallen. De officier van justitie zegt het een paar keer, om duidelijk te maken hoe een mooie zomeravond voor zeven vrienden op een industrieterrein in Deventer had kunnen aflopen. Een dan 22-jarige Roemeen rijdt met zijn witte Kia op volle snelheid op het groepje in. Ze hebben geen schijn van kans.