Zijn deze afbreekbare huisjes dé oplossing voor woningnood? ‘Alles zit erin, alleen geen meubels’

GA Eagles heeft een beroerde staat van dienst tegen AZ: 13 nederlagen in 15 duels

Go Ahead Eagles won in de periode 1996-2022 maar 1 confrontatie met AZ. Naast 1 gelijkspel waren er maar liefst 13 nederlagen voor de ploeg uit Deventer, die de Alkmaarders vanavond (aftrap 18.45 uur) treffen in de Adelaarshorst. De enige zege was op 8 februari 2014 in de eredivisie (2-1).

25 januari