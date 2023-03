Zinderende ontknoping nadert voor nacompetitiekandidaten Avior en Gemini

BBB-oprichter wilde al in 2010 platte­lands­par­tij starten: ‘Plan in ijskast beland’

Eén van de mede-oprichters van de BoerBurgerBeweging had in 2010 al serieuze plannen voor de oprichting van een plattelandspartij. Dat blijkt uit documenten die met de Stentor zijn gedeeld. De BBB is in november 2019 officieel opgericht.