Zo bouw je de Adelaars­horst om voor de Snel­le-concerten: ‘Er moest toch een nieuwe grasmat op’

met foto's & videoOoit een stadionconcert geven. Het is de droom van heel veel artiesten. Snelle heeft geluk: hij treedt komend weekend op in ‘zijn’ Adelaarshorst. Maar hoe doe je dat? Want over het geluid in de stadions zijn bezoekers vaak niet te spreken. ,,Ze zijn er ook niet voor gemaakt.’’