Zo geniet je maximaal van de langste dag in Deventer

met video Simon bleef maar duiken naar jongen (16) die onder water verdween in Deventer: ‘Maar ik zag niks, alles was groen’

Ineens gaat een 16-jarige jongen kopje onder en komt niet meer boven, zaterdagmiddag op de populaire zwemlocatie Zandweerdhaven in Deventer. De toestand van de jongen is kritiek. Veel bezoekers van de haven zien het drama gebeuren en de verslagenheid is groot. Meerdere omstanders springen in het water om de jongen te redden. ,,Ik ging maar steeds duiken.’’