Zo kijken twee kunstenaars naar de IJssel: ‘Ik bezocht 54 landen, maar dit maakte een verwoestende indruk’

Het monumenta­le pand van Eric zit vol scheuren (en hij is niet de enige met problemen)

Eric Slotboom (59) is trots op zijn grote huis in de Deventer binnenstad. Maar met het gemeentelijke monument, met uitzicht op de IJssel, is het nodige mis. Het zit zit vol scheuren. En hij is niet de enige Welle-bewoner met problemen.