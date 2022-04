Zo wil de Deventer horeca permanent grotere terrassen creëren: ‘We pakken er een metertje bij’

MET VIDEO I UPDATE Tik! Zo ging het busje op de A1 bij Bathmen over de kop. Herken jij de auto?

De politie heeft dashcambeelden vrijgegeven van het heftige ongeval zaterdagochtend op de A1 bij Bathmen. Daarop is te zien hoe een busje de berm in wordt gedrukt en meermalen over de kop slaat. De politie hoopt nu dat iemand de veroorzaker herkent. Dat zal niet makkelijk zijn.

25 april