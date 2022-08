Zo ziet het brandpand in de binnenstad van Deventer er nu uit

met foto's en videoEen compleet verwoest dak, zwartgeblakerde raamkozijnen en water, heel veel water. De ravage na de grote brand in de binnenstad van Deventer is groot. De brand vond plaats in een woning boven de voormalige fotozaak Hekkert. Ook de naastgelegen kaashandel vatte vlam.

Als de rooklucht je niet tegenhoudt om dichterbij te komen, dan doen de afzetlinten het wel. De uitgebrande woning en naastgelegen panden zijn niet bereikbaar, maar van een afstandje - en vooral van boven - is al te zien dat de schade enorm is.

Volledig scherm De schade van de woning na de grote brand in Deventer © Rens Hulman

De deuren zijn dicht, maar de ramen zijn verdwenen. Vanaf een hoogwerker is te zien dat het gehele dak van de woning verloren is gegaan. ,,Het huis is onbewoonbaar”, bevestigt Jan Wittenberg, woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland.

Bij de woning zijn nog maar een paar houten palen te zien. ,,Het zijn oude panden, dus er is veel hout aanwezig”, vertelt de woordvoerder bij de Veiligheidsregio IJsselland. Een gegeven waardoor de brandweer altijd extra alert is in dit soort gevallen; het vuur kan razendsnel om zich heen slaan.

Volledig scherm De schade van de grote brand in het centrum van Deventer. © ANP

Het was vannacht niet alleen de woning die vlam vatte, want de brand sloeg over naar de naastgelegen kaashandel. Wat de schade precies is in beide gebouwen, is volgens de Veiligheidsregio IJsselland nu nog moeilijk te zeggen.

,,In de binnensteden zijn branden altijd lastig”, bevestigt Veiligheidsregio IJsselland. Branden ontwikkelen zich snel en de bereikbaarheid kan soms slecht zijn.

Volledig scherm De schade van de grote brand in Deventer. © ANP

Bij de brand zijn twee personen gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Later is een van de gewonden naar het brandwondencentrum vervoerd.

In 2017 woedde er ook een grote brand in de historische binnenstad van Deventer. Dat was pal tegenover de plek waar het vannacht misging. Ook dat was een oud pand met houten vloeren en plafonds. Het herstel duurde destijds maanden. De toen getroffen kebabzaak Dönerix ging pas een jaar na de brand weer open.