Zomermarkt met ambachtelijke producten op De Oorsprong in Schalkhaar

Al in 2017 waarschu­wing voor ‘gevaarlij­ke’ oversteek bij Bathmen, maar er veranderde niets

Veilig Verkeer Nederland waarschuwde in 2017 al voor de ‘onveilige oversteek’ langs de N344 bij Bathmen. Peter Buter, consulent verkeersveiligheid van VVN, schreef toen in een rapport: ,,De middengeleider is daar te smal.” Dat middenstuk is tot op de dag van vandaag nog niet verbreed en volgens Buter blijft de oversteek daarmee gevaarlijk.

31 mei