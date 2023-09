districtsbeker Speler van Gorssel zakt in elkaar op het veld: dan is voetbal even niet meer het belangrijk­ste

Gorssel beschikt sinds dit seizoen weer over een eerste elftal. De rentree van de vijfdeklasser was zaterdag echter van ondergeschikt belang. Tijdens het bekerduel met Brummen zit de schrik er namelijk goed in als Tristan Rövekamp ineens ter aarde stort.