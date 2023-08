Nieuw boek over publieksop­gra­ving Spanjaards­veld in Zutphen bevat informatie over de vondsten en meer dan 200 afbeeldin­gen

Driehonderd mensen met schep en troffel legden op 15 oktober 2022 op het Spanjaardsveld in Zutphen een compleet vestingwerk uit de zestiende eeuw bloot. De publieksopgraving was een van de hoogtepunten van het themajaar De Geboorte van Nederland, Zutphen in 1572. De resultaten van de opgravingen zijn nu in boekvorm verschenen.