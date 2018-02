Apple werkt aan drie nieuwe iPhones

Safer Internet Days Jongeren: Dvd stelen erger dan onbetaald film downloaden

6 februari Jongeren vinden een dvd stelen uit een winkel erger dan een film of serie illegaal downloaden. En liegen over je leeftijd in een winkel is ernstiger dan je leeftijd online aanpassen. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van Safer Internet Days 2018* die vandaag van start gaan.