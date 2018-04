Bob van Uden eerste Nederlandse e-sporter met buitenlandse transfer

De negentienjarige Van Uden vertrok vorige week naar Japan nadat er vier weken geleden voor het eerst contact is gelegd via zijn management bij Bundled. De kersverse Ajacied – hij tekende op 11 april bij de hoofdstedelingen – die eerder nog voor PEC Zwolle uitkwam in de e-divisie hoefde niet lang na te denken over de transfer: ,,Ik wil een ticket verdienen voor de Global Series playoffs voor het FIFA e-sport wereldkampioenschap.” Van Uden is een van de weinige e-sporters die ook daadwerkelijk wat met een bal kan. Hij speelde vijf jaar in de jeugd van Ajax en was de afgelopen twee jaar keeper in de A1 van Almere City. De Ajax-huurling gaat dan ook meetrainen bij de Japanse J-League voetbalclub Sagan Tosu. ,,Dat was op mijn eigen verzoek”, legt Van Uden uit. ,,Ik wil graag fit blijven en heb weinig zin om de hele dag op mijn kamer te gaan zitten gamen.”

De Amsterdammer is terughoudend over zijn kansen onder de lat in Japan. ,,De focus ligt op het verdienen van een ticket voor de playoffs. Als Nederlander heb ik misschien een klein lengtevoordeel, maar met mijn 1 meter 86 ben ik ook weer niet heel erg groot en ik weet van Japanners dat ze erg atletisch zijn en hard trainen. Ze kunnen echt wel tegen een balletje trappen daar. In Nederland was het voetballend perspectief ook niet zodanig dat ik hier grote kans had om in het eerste te gaan spelen. In Japan is voetbal dan ook randzaak maar als het realistisch is, ga ik natuurlijk voor mijn kans.”



De Ajax-e-sporter is nog niet eerder in Japan geweest, maar helemaal blanco gaat hij er niet naartoe. ,,Ik heb toevallig een vriend in Japan; een voormalig ploeggenoot bij Almere City die nu bij FC Den Bosch speelt, maar door een blessure momenteel in Japan revalideert. Hij gaat me daar wegwijs maken. Verder weet ik dat Japan een traditionele cultuur heeft waar ik rekening mee moet houden en dat de taal moeilijk is, maar ik ga een cursus Japans volgen zodat ik wat basiskennis heb.”