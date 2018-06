'De man achter' @NS_Online: we maken ook weleens een enorme uitglijder

De Social PodcastDe NS krijgt elke dag duizenden berichten binnen via social media. Elke hulpvraag, klacht of grappige opmerking wordt bekeken. Met de gegevens kunnen we bijvoorbeeld besluiten in welke trein meer zitplaatsen moeten komen, legt Gerjan Vasse (NS) in de nieuwste aflevering van De Social Podcast uit. Hij is verantwoordelijk voor de digitale reputatie van het spoorwegbedrijf.

Treinreizen is een van de meest besproken onderwerpen op sociale media: zo'n 2000 tweets per dag en 250 berichten op Facebook. Die berichten houdt de NS nauwlettend in de gaten. ,,Het kan zijn dat de koffie niet lekker smaakt, maar ook dat er 'een of ander gekkie' in de trein zit. Van dat soort dingen wil je op de hoogte zijn”, zegt Vasse in de podcast tegen presentator Jaap van Zessen en sidekick Thomas Boeschoten. ,,We streven ernaar op alle berichten die binnenkomen bij @NS_Online binnen 17 minuten te reageren''.

Niemand krijgt bij de NS wat dat betreft een voorkeurspositie. ,,We helpen mensen op chronologische volgorde’’, zegt Vasse. ,,Het is mensenwerk, dus is het best spannend als een tweet binnenkomt van iemand met vijfhonderdduizend volgers. En dan gaat het ook weleens mis, dan maken we een enorme uitglijder…’’

Het meest wordt er bij de NS geklaagd over een gebrek aan zitplaatsen, maar daar is weinig aan te doen: ,,Zolang iedereen om acht uur de deur achter zich dichttrekt, dan blijft dat gewoon zo. Een trein kan niet langer zijn dan het kortste perron. Het is gewoon vol.’’

Volledig scherm De opnames van De Social Podcast in een ICE © David Achter De Molen

Treinsurfers

Vasse gaat in de podcast in op de ‘treinsurfers’ die video’s van hun levensgevaarlijke stunts op YouTube zetten. Zij springen voor de kick op een trein om een stukje mee te rijden op het dak of ze gaan aan een buitendeur hangen. ,,Als je bij ons zoiets doet, dan achtervolgen we je gewoon: blijf van onze mensen af, blijf van ons materiaal af, we zullen je vinden.’’