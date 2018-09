Deze slimme snufjes maken je leven een stuk aangenamer

Heb jij een dubbelgan­ger in een museum hangen?

12:23 Nederlanders hebben er heel even op moeten wachten, maar Google's populaire Art&Selfie-functie is nu ook beschikbaar in ons land. Wie een selfie maakt met de Art & Culture-app, krijgt meteen zijn evenbeeld te zien. Google zoekt het evenbeeld in een van de tienduizenden kunstwerken die het samen met meer dan 650 partners uit de kunstwereld digitaal beschikbaar heeft gemaakt.