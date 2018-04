'Dotan wordt schoolvoorbeeld van hoe nepnieuws zich verspreidt'

Iedereen kan een trollenleger inzetten, dat blijkt ook uit de tweet om deze podcast te promoten. Voor enkele euro's kreeg deze ruim 800 retweets en 1.000 likes. In de podcast legt Judith van der Rijt van PR-bureau Coopr uit hoe het toch mogelijk is om deze nepvolgers te herkennen. De uitzending van ‘De Social Podcast’ is hierboven via de player te beluisteren, maar ook een gratis abonnement op de podcasts is mogelijk. Zodra een nieuwe aflevering beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload in de podcast-app. Om vanaf je iPhone direct naar de podcastapp te gaan kun je hier klikken. Heb je een telefoon die draait op Android, dan is de app Stitcher aan te raden, zoek vervolgens op ‘De Social Podcast’. Of luister de podcast hier direct.