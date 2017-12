Duizenden Nederlanders bestookt met virus in nep-mail DHL

Het vermeende DHL-bericht gaat over een pakketje dat naar de lezer onderweg is. Er wordt gevraagd de juiste contactgegevens te bevestigen door op een linkje te klikken. Dat linkje leidde naar een zip-bestand dat malware op de computers installeerde.



Tot zover niks nieuws, aldus Fox-IT. Het virus is valt onder het sinds 2006 vaker gebruikte Zeus-malware, dat computers vervuilt die draaien op Windows en dat in de gaten houdt welke websites het slachtoffer bekijkt. Als dat een site van een webshop of bank is treedt het virus in werking.



Alleen in het geval van het virus van vandaag, Zeus Panda genaamd, lijkt het zich vooral op Nederlandse computergebruikers te richten én anticipeert het op de naderende kerst. Consumenten doen deze dagen veel online inkopen en betalingen met het oog op de naderende feestdagen. Volgens Fox-IT richtte het virus zich onder meer op de websites Booking, Otto, ING, ABN Amro, Coolblue en Triodos.