Facebook blokkeert app die mogelijk data van 4 miljoen gebruikers deelde

Het lek kwam aan het licht in het kader van het onderzoek dat Facebook momenteel doet naar gekoppelde apps. Daarbij werd ontdekt dat de myPersonality app informatie deelde met onderzoekers van de universiteit van Cambridge en met bedrijven, terwijl er van databescherming amper sprake was.



De app was met name populair in de periode vóór 2012. Facebook stelt gebruikers waarvan mogelijk data gelekt is persoonlijk op de hoogte. Er is volgens Facebook geen bewijs dat er privé-informatie van vrienden is verzameld door de bewuste app.