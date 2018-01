'Facebook bouwt tijdlijn anders, maar zo erg is het niet'

Ook DigiD getroffen door DDoS-aanval

17:56 Ook overheidswebsite DigiD is vandaag getroffen door een storing. De oorzaak is een nieuwe DDoS-aanval, waardoor burgers ruim een uur lang niet of nauwelijks de toegang meer hadden tot dit digitale overheidsloket. Met een DigiD kun je namelijk inloggen op websites van de overheid en in de zorg.