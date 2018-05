Facebook op liefdespad: duim omhoog of veel van hetzelfde?

Facebook breidt de app later dit jaar uit met een datingfunctie die, zo op het eerste gezicht, verdomd veel op Tinder lijkt. Het oogt als knip-en-plakwerk. Logisch, want de populariteit van die datingapp heeft zich al bewezen. Beetje swipen. Is het wat? Even klikken op het hartje. Is het niks? Kruis. Simpel en effectief, maar ook behoorlijk oppervlakkig. Door de enorme database aan informatie die Facebook in handen heeft, denkt het platform vooral daar een plus te bieden.

Niet aan de grote klok

Facebook weet meer van ons dan ons lief is. En dus ook waar onze interesses en liefhebberijen liggen. Bovendien weten de techneuten uit Menlo Park als geen ander wie onze vrienden zijn. Wie op zoek is naar een date, voor de korte of langere termijn, word op basis van al die informatie gekoppeld aan anderen. Dat je op jacht bent, hangt Facebook niet aan de grote klok. Het datingprofiel komt namelijk los te staan van het normale Facebookaccount. ,,Mensen gebruiken Facebook al om nieuwe mensen te ontmoeten en we willen die ervaring nog beter maken'', zei Zuckerberg . ,,Ze krijgen de mogelijkheid om mensen met dezelfde interesses te vinden in hun vriendenlijst, groepen en evenementen. Maar, wat gebruikers binnen de datingfunctie doen, laten we niet aan hun vrienden zien.'' Hoe het er in de praktijk allemaal uit komt te zien en hoe snel Facebook je aan een nieuwe liefde helpt, zal later dit jaar blijken wanneer een proef met de app van start gaat.

'Tinder te oppervlakkig'

Liefdescoach Mayke Laan ziet wel gat in een blauwgekleurde liefdesapp. ,,Het blijft natuurlijk afwachten, maar het zou kunnen werken'', zegt de Noord-Hollandse positief. ,,Mensen zitten toch al heel de dag op hun telefoon en als Facebook de informatie die ze delen koppelt aan die van anderen kan dat best wat leuks opleveren.'' De deskundige, die overigens zelf langdurig gelukkig is met een Tinderdate, ziet Facebook niet als serieuze concurrent voor Tinder. ,,Tinder is te oppervlakkig'', meent ze. ,,Daar draait het toch vooral om seks, maar dit is een soort Tinder met diepte.'' En hoe zit het met de liefdesconcurrenten? Lopen de databases van datingplekken als Parship, Lexa en Pepper straks massaal leeg richting Facebook? Wie serieus naar een relatie op zoek is, neemt volgens Mayke eerder zijn toevlucht tot de ‘grote’ liefdesbemiddelaars. ,,Dit is groot en gratis, dat is duidelijk een andere sector.''

Privacy serieus genomen

Na alle gelek van de afgelopen maanden lijkt Facebook de privacy en veiligheid uiterst serieus te nemen. Ook bij het ontwerp van de nieuwe datingapp, zo oreerde opperhoofd Mark Zuckerberg gisteren tijdens een ontwikkelaarsconferentie in San Jose. Een mooi ding als je je leerfetish of je voorliefde voor grote knuffeldieren wel aan een toekomstige date, maar niet aan je 1.200 volgers wilt openbaren. Of niet wil dat die hete hunk of chick weet dat je ’s ochtends niet te genieten bent. Facebook inmiddels een beetje kennende, duikt de techreus natuurlijk niet voor nop in de liefdesbemiddeling. Het aandeel Tinder ging na de bekendmaking van Facebook met 20 procent onderuit. De bijna twee miljard Facebookgebruikers, waarvan mogelijk vele miljoenen op vrijersvoeten, krijgen echter niets voor niets. Wie een paar sportschoenen zoekt op Google krijgt nog maanden de aanbiedingen van Wehkamp op zijn scherm.

Grote kans op vinden match

Hoe groot is de kans dat die rubberen slip of dat leuke konijnenpak straks toch groot op je Facebookscherm opduikt? ,,Absoluut niet, die data gaat niet naar derden'', zegt Facebookdeskundige Humphry Van Asdonck, die als adverteerder veel met het platform te maken heeft. ,,Na alle ophef zijn ze extreem voorzichtig en staat de privacy voorop.'' Door de hoeveelheid info waarover Facebook beschikt, noemt hij het idee ‘onwijs interessant’. De kans om iemand te vinden die matcht is groot, denkt Van Asdonck.



Wel waarschuwt hij mensen die er een nepprofiel op na houden, of alleen Facebookposts van adverteerders liken in de hoop iets te winnen. ,,Als jij voortdurend winacties voor houten tuinmeubelen deelt, is de kans groot dat je gekoppeld wordt aan een handige klusser, terwijl je die niet zoekt.'' Hoe echter, hoe beter is zijn advies. ,,Liegen over jezelf gaat niet werken, maar voor wie zelfbewust is en iets meer zoekt, is dit de betere optie.''