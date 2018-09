Grote storing bij Ziggo opgelost: meeste tv-kijkers hebben weer beeld

De grote storing bij Ziggo die afgelopen weekend optrad, is voorbij. Klanten van televisie-, internet- en telefoonaanbieder Ziggo zouden in de loop van de ochtend weer probleemloos gebruik kunnen maken van On Demand en Replay TV.

De kabelaar kampte sinds zondag met een forse storing ten gevolge van een stroomstoring in een van de datacenters, waardoor voornamelijk kijkers in de regio’s Den Haag en Amsterdam op zwart gingen. Op meldingssite Allestoringen.nl regende het klachten en ook het Twitterkanaal van Ziggo moest het ontgelden. De klantenservice was vrijwel onbereikbaar.



Door de stroomonderbreking raakte ‘voor televisie essentiële apparatuur’ beschadigd. Tot overmaat van ramp konden Ziggo-klanten die hun kabelmodem of Horizonbox resetten daarna helemaal geen tv meer kijken. Ook was telefoneren niet meer mogelijk. Pogingen om het euvel te verhelpen bleven in eerste instantie vruchteloos.

Apparatuur vervangen

Er werd een team van experts ingezet om de problemen te tackelen. De verwachting was dat Ziggogebruikers vroeg in de avond weer beeld zouden hebben. Woordvoerder Richard Mes liet gisterenavond weten: ,,De defecte apparatuur is vervangen, sinds 20.00 uur brengen we de On Demand-service gefaseerd in de lucht. Uiterlijk dinsdagochtend werkt het weer voor alle klanten.’’