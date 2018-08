Honderden accounts Facebook en Twitter verwijderd om propaganda

Video Samsung heeft nieuwste smartphone onthuld

9 augustus De belangrijkste telefoons van Samsung worden op twee momenten in het jaar gepresenteerd. Natuurlijk is er de ontzettend populaire S-serie rond het begin van de lente, maar in de zomer is het tijd voor het toptoestel met pennetje: de Note. Technologiewebsite Tweakers reisde naar New York om de eerste indrukken op te doen met de nieuwe Note 9.