Instagram gaat strijd aan met YouTube: voortaan lange video's mogelijk

De Social Podcast 'De man achter' @NS_Online: we maken ook weleens een enorme uitglijder

22:35 De NS krijgt elke dag duizenden berichten binnen via social media. Elke hulpvraag, klacht of grappige opmerking wordt bekeken. Met de gegevens kunnen we bijvoorbeeld besluiten in welke trein meer zitplaatsen moeten komen, legt Gerjan Vasse (NS) in de nieuwste aflevering van De Social Podcast uit. Hij is verantwoordelijk voor de digitale reputatie van het spoorwegbedrijf.