Meer mannen dan vrouwen tweeten met emoji en dit is de meest gebruikte

Ja, zegt Google, andere bedrijven neuzen in Gmailac­counts

4 juli Een dirty little secret noemde The Wall Street Journal het dinsdag: Google laat externe appontwikkelaars meekijken in e-mails van Gmailgebruikers. Maar zo geheim is dat niet. Google geeft het onomwonden toe, en wijst gebruikers er fijntjes op dat ze zélf toestemming hebben gegeven.