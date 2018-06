Meisje (9) verslaafd aan Fortnite: plaste in broek om door te blijven gamen

Richard en Carol, die hun achternamen niet wensen vrij te geven, haalden in januari een Xbox One in huis. Hun dochtertje downloadde Fortnite, een game waarin 100 spelers elkaar op een steeds kleiner wordend speelveld moeten bestrijden tot één winnaar overblijft.



Het spel van ontwikkelaars Epic Games en People Can Fly is gratis, maar om er alles uit te halen, moet je wel betalen. De ouders kwamen erachter dat betalingen van ongeveer 50 pond per maand van hun creditcard richting Microsoft gingen, het bedrijf dat de Xbox One maakt. De boze ouders namen de Xbox in beslag, maar toen reageerde het meisje zo woest dat ze haar vader in zijn gezicht sloeg.