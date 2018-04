Nationale firewall: experts pleiten voor samenwerking tegen DDoS-aanvallen

Terabit per seconde

Volgens de experts nemen de DDoS-aanvallen in aantal en omvang toe. ,,Ze gaan naar de terabit per seconde", zegt Cristian Hesselman van SIDN, de organisatie die het .nl-domein beheert. Die hoeveelheid data die een website te verwerken krijgt, is vergelijkbaar met een stapel cd's ter hoogte van zes verdiepingen.



Zo'n immense aanval op één website is zo omvangrijk dat normale bezoekers geen toegang meer kunnen krijgen. De website gaat in zo'n geval plat, zoals in januari gebeurde met de sites van diverse banken. Mensen konden daardoor geen geld overmaken of hun rekening checken. De problemen hielden dagen aan.



,,Je zou denken dat het nu wel goed geregeld is, maar je zag laatst weer met die DDoS-aanvallen dat dat tegenviel'', reageert Jeroen van der Ham van de Universiteit Twente. Hij doet onderzoek naar internetbeveiliging en ondertekende de brief. ,,De impact van DDoS-aanvallen is groot'', zegt Van der Ham.