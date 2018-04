Nederlanders verspreiden opvallend veel negativiteit op Facebook

Dagelijks krijgt het Nederlandse team van moderatoren circa achtduizend meldingen over onder meer discriminerende, racistische en haatdragende berichten, schrijft de krant. Vooral rond Sinterklaas, verkiezingen en demonstraties van de PVV neemt het aantal flink toe.

Lange tijd was het Nederlandse team, dat varieert van vijf tot acht personen, in 2017 onderbemand, waardoor meldingen van gebruikers in de wachtrij bleven staan en niet beoordeeld werden, zegt de moderator.