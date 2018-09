Oprichters Instagram dienen ontslag in

Volgens Bloomberg zijn de twee topmannen ontevreden over de dagelijkse bemoeienissen van Facebookbaas Mark Zuckerberg. Het moederbedrijf is voor zijn omzet steeds meer afhankelijk van Instagram. De dochteronderneming is ook niet verwikkeld in schandalen rond privacyschendingen.



Systrom is de algemeen directeur bij Instagram, Krieger is technisch directeur. Beiden lanceerden de socialenetwerksite in 2010. Sindsdien maakt het bedrijf een stormachtige groei door. Het werd in 2012 door Facebook gekocht voor een miljard dollar. Onlangs werd de foto- en video-app als zelfstandig bedrijf door analisten van Bloomberg geschat op een waarde van 100 miljard dollar. Instagram meldde in juni dat het de grens van een miljard maandelijks actieve gebruikers is gepasseerd.



Systrom en Krieger hebben Facebook maandag ingelicht over hun keuze. De twee willen meer tijd vrij maken om hun creativiteit te stimuleren, meldt Systrom in zijn blog op Instragram. ,,Het bouwen van nieuwe dingen vereist dat we een stap terugzetten, begrijpen wat ons inspireert en passen dat aan met wat de wereld nodig heeft; dat is wat we van plan zijn te doen.''