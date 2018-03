Succes van spel Fortnite lijkt niet te stuiten

Wat weet Facebook allemaal over jou? Zó zie je je hele dossier

2 maart Dat Facebook veel over jou weet, is al lang geen geheim meer. Maar misschien wist je nog niet dat je jouw hele Facebookdossier ook kan opvragen. Van foto’s tot video’s en privéberichten, echt álles houdt Facebook over jou bij in een dik dossier.