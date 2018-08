Tele2-klanten in buitenland konden ruim een dag niet bellen en internetten door storing

Vanochtend schreef Tele2 op zijn website: ,,De storing is veroorzaakt door een overbelasting van roaming-aanvragen op het netwerk.'' De oplossing werd vanavond in de loop van de avond gevonden.



Voor Daniëlle Pleijsier zorgde de storing voor spannende momenten tijdens haar vakantie in Frankrijk. ,,Ik ben als alleenstaande moeder met mijn 11-jarige dochter op een camping in Bretagne en had spoedeisende hulp nodig. Maar door de storing kon ik niemand bellen, ook de hulpdiensten niet. In het donker kilometers rijden naar een ziekenhuis zonder Google Maps was door de storing ook geen optie. Gelukkig is het goed afgelopen en ben ik door de ambulance opgehaald, maar de vakantie voor mij en mijn dochter is zwaar getroffen door Tele2."



Een medewerker van de klantenservice liet eerder op Twitter weten dat de problemen zich overal buiten Nederland voor konden doen. In reacties lieten diverse klanten weten een schadevergoeding te verwachten van het bedrijf.