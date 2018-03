Twitter en Facebook willen afspraken maken om nepnieuws tegen te gaan

VIDEO Succes van spel Fortnite lijkt niet te stuiten

9 maart Op het schoolplein gaat het opeens alleen nog maar over Snobby Shores, boogie bombs en assault rifles. De game ‘Fortnite’ is in korte tijd uitgegroeid tot een gigantische rage onder jongeren. Hoe dat zo? En: is ‘Fortniten’ eigenlijk slecht?