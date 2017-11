Twitter-medewerkster haalt account Trump korte tijd uit de lucht

Russisch 'nepnieuws' op Facebook bereikte zeker 126 miljoen Amerikanen

31 oktober Facebook heeft maandag toegegeven dat vanuit Rusland in twee jaar tijd ongeveer 80.000 berichten op het sociale netwerk zijn geplaatst in een poging de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Ongeveer 126 miljoen Amerikanen kunnen die berichten in die periode hebben gezien, aldus het bedrijf. Dat is veel meer dan in eerste instantie werd gedacht.