Van slimme slip tot slim zonnen-clip: dit zijn de Hollandse gadgets op de CES in Las Vegas

Met 53 innovatieve bedrijven is de Nederlandse inbreng nog veel groter dan afgelopen jaar toen er zo'n dertig start-ups acte de présence gaven. ,,We zijn daarmee één van de grootste landenpaviljoens op de CES," zei techambassadeur Prins Constantijn recent in een interview met het AD.

Om een plaatsje te krijgen op het Hollandse paviljoen mochten de start-ups niet ouder zijn dan drie jaar. Ook moesten ze echt iets nieuws lanceren. De volgende gadgets en producten van Nederlandse bodem zijn van dinsdag tot en met vrijdag te zijn in Las Vegas:

1) UVisio Sunclip

Volledig scherm De Sunclip van UVisio die de gebruiker veilig laat zonnen. © UVisio

De waterdichte Sunclip van het Eindhovense UVisio detecteert de hoeveelheid UV-straling van de zon en waarschuwt de bezitter via een mobiele app om op de juiste tijd zonnebrandcrème op te smeren. Ook wordt onder meer de totale hoeveelheid opgevangen UV-straling gemeten. Het apparaatje leert bovendien de patronen van de gebruiker kennen zodat steeds betere zonadviezen op maat kunnen worden gegeven.

2) We.Stream: veilige wifi in het buitenland

Volledig scherm Het We.Stream device waarmee bezitters wereldwijd veilig en voordelig kunnen dataroamen. © Mondicon

We.Stream is een bedenksel van het bedrijfje Mondicon uit Aalsmeer. ,,In de EU zijn torenhoge roamingkosten verleden tijd, maar in de meeste landen buiten Europa niet”, vertelt marketingmanager Robert Pronk. ,,In Rusland of China ben je al snel honderden euro’s kwijt.” De We.Stream biedt zakenreizigers en toeristen een eigen veilige wifi-hotspot. Voor 149 euro krijgen ze een klein apparaatje waarin zogenaamde 'cloud-SIM-technologie' is ingebouwd en waarin twee simkaarten passen. Bij die prijs zit verder 2GB aan mobiele data inbegrepen. ,,Onze We.Stream is in ruim 100 landen te gebruiken, zo voorkom je een bill shock. Bovendien ben je niet langer afhankelijk van onveilige publieke wifi-punten.”

3) Wanderwatch

Volledig scherm Slim outdoorhorloge Wanderwatch © Wanderwatch

De Wanderwatch is ’s werelds eerste slimme game-horloge voor kinderen. Dankzij de ingebouwde GPS-ontvanger en de camera kunnen kinderen allerlei buitenspelletjes doen.

4) Slimme huiskamer Homey

Volledig scherm De Homey brengt alle apparaten in huis samen, van slimme gloeilampen tot speakers. © Athom

De Homey van Enschedese startup Athom lijkt een lichtgevende ronde bol, maar is eigenlijk een smart living platform die alle apparaten in huis met elkaar verbindt – van Philips Hue-lampen, Sonos-speakers, slimme thermostaten tot Amazon’s spraakassistent Alexa.

5) Tiledmedia: razendsnel VR streamen

Volledig scherm Een vrouw met VR-bril op © EPA

Deze spinoff van TNO maakt het mogelijk om virtual reality beelden razendsnel en in hoge kwaliteit te streamen naar de Oculus Rif-bril en Samsung's Gear VR. ,,Virtual reality kampt met twee grote problemen", vertelt Frits Klok, ceo van Tiledmedia. ,,De beeldkwaliteit van VR-devices is aan de lage kant, maar een veel groter probleem is dat je zelfs die resolutie niet kunt halen omdat het streamen ervan zo enorm veel data vergt. Om de ontbrekende resolutie aan te vullen worden er dan pixels bij verzonnen.”

Om scherpe beelden te streamen is een resolutie van 6K tot 8K nodig en dat vereist een verbinding van 80 Mbit per seconde. ,,De door ons ontwikkelde technologie is de beste die beschikbaar is en de basis is bij TNO ontwikkeld. We kunnen zonder kwaliteitsverlies 8K streamen voor slechts 15 MBit per seconde. Dat biedt dus een enorme besparing voor klanten.”

Het team van Tiledmedia heeft hoge verwachtingen van de CES, waar de nieuwe service wordt gelanceerd. Klok: ,,We hebben afgelopen jaar contact gehad met mensen uit Israël, Zweden, China en de VS. Die kunnen we nu eindelijk persoonlijk ontmoeten." De ceo heeft bovendien afspraken met grote spelers als AT&T en HBO op de beurs. ,,Ook voor hen is onze technologie interessant."

De toekomst ziet er sowieso positief uit voor Tiledmedia. Afgelopen maand haalde het bedrijfje al een miljoen euro vers kapitaal op bij zes Nederlandse business angels onder leiding van Paul Hendriks, ex-technologiebaas van Ziggo.

6) Carin, de slimme onderbroek/slip

Volledig scherm De Carin slip helpt met een app en een trainingsprogramma urineverlies tegengaan. © LifeSense

Dit slimme ondergoed van de Eindhovense LifeSense Group helpt vrouwen met blaasproblemen hun urineverlies onder controle te brengen. De onderbroek bevat een sensor die de bewegingen van het lichaam volgt en urineverlies registreert. Carin werkt in combinatie met een bekkenspiertrainingsprogramma van vier tot zes weken. Volgens de makers ziet viervijfde van de vrouwen in een maand tijd een vermindering van urineverlies van 20 tot 100 procent.

7) uCrowds: simuleer een mensenmassa

Volledig scherm Een crowdsimulatie van het Jaarbeursplein, te Utrecht. © uCrowds

Hoe reageren massa’s van duizenden tot tienduizenden mensen als er ineens iets onverwachts gebeurt? De software van het Utrechtse uCrowds toont dat via een 3D-simulatie. ,,Wij hebben de nieuwste van de nieuwste software, gebaseerd op tien jaar wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht", vertelt Eric de Wilde. ,,Mede dankzij gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen we snel grote groepen mensen en hun sociaal gedrag simuleren. Dan laat je bijvoorbeeld plots een blok beton naar beneden vallen en kijk je wat er gebeurt.”

De diensten van uCrowds lijken geknipt voor politie en veiligheidsdiensten. Maar ook voor stadsplanners en ontwikkelaars van winkelcentra zijn ze interessant. Inmiddels is de simulatiesoftware van uCrowds gebruikt voor Schiphol en de start van de Tour de France in Utrecht. Verder is meegeholpen aan een evacuatiestudie voor de nieuwe, nog te openen Noord-Zuidlijn in Amsterdam. ,,We hebben zelfs de aandacht getrokken van het Amerikaanse ministerie van Veiligheid”, zegt De Wilde.

Op de CES lanceert uCrowd zijn software als commercieel product. Daar loopt nog een heel andere categorie mogelijke klanten rond. ,,Onze software bijzonder geschikt voor games. En op dat gebied is de CES groot, het is een consumentenbeurs. Wij kunnen spellen verrijken.”

uCrowd hoopt verder in contact te komen met financiers. ,,Wij willen ons product doorontwikkelen. We hebben geen miljoenen nodig, maar wat kleine financiers zou mooi zijn.”

8) IJsbeerlamp voor kinderen

Volledig scherm De slimme Polar Bear Lamp voor kinderen van 0-10 jaar © Hyko

De Polar Bear Lamp is een nachtlicht voor kinderen in de vorm van een ijsbeer. De maker is het Amsterdamse Hyko, wat in Inuit 'ijs' betekent. De lamp werkt samen met een smartphone-app en is voor kinderen van 0 tot 10. De Polar Bear Lamp is draadloos en kan met de app geprogrammeerd worden zodat een kind weet dat het bijvoorbeeld blauw licht kan opstaan. De lamp gaat door te schudden aan, waardoor kinderen hem zelf simpel aan kunnen zetten als ze 's nachts wakker worden.

9) ouderenhorloge Care Watch

Volledig scherm Het alarmhorloge Care Watch voor ouderen © Ninthway

Voor ouderen is er Care Watch van het bedrijfje Ninthway. Het horloge meet lichaamstemperatuur , hartslag en valbeweging. Bij nood wordt alarmgeslagen en automatisch een spraakverbinding gelegd met een hulpverlener op afstand.

10) supersnelle Gezichtsherkenning

Volledig scherm Apple's Phil Schiller toont de gezichtsherkenning van de nieuwe iPhoneX. © AP