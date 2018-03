YouTube wil complottheorieën ontkrachten met Wikipedia-artikelen

Het online videoplatform van Google wil met de zogenoemde information cues de kijker een ander perspectief bieden dan wat er in de video wordt verteld, meldt techwebsite The Verge. YouTube lijkt met de stap te reageren op de beschuldiging dat het vorige maand een samenzweringsvideo over een schietpartij op een middelbare school in Florida te veel aandacht gaf. Bij de tragedie in het plaatsje Parkland vielen 17 doden, maar een anonieme gebruiker claimde in een filmpje dat een van de overlevenden een acteur was. Hij zou ingehuurd zijn door 'linkse activisten'.



Het algoritme van YouTube pikte de populariteit van het filmpje op en plaatste het in een lijst met trending nieuwsvideo's. Daardoor bereikte het razendsnel een groot publiek, voordat moderatoren ingrepen. Zij verwijderden de video omdat de inhoud tegen de huisregels van de site inging over intimidatie en pesterijen.



Deze maatregel betekent niet dat alle complotvideo's geblokkeerd worden, verzekerde Wojcicki. ,,We willen alleen maar aanvullende informatie bieden'', zegt ze.



Ook andere sociale media strijden tegen nepnieuws en desinformatie op hun platforms. Zo kijken Twitter en Facebook naar maatregelen om samen met journalistieke organisaties betrouwbaar nieuws een duidelijk podium te geven.