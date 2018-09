Ziggo presenteert nieuwe Horizon-box met opties voor 4K en HDR

De nieuwe Horizon 4-box zou volgens plan in 2019 bij Ziggo-klanten thuis moeten staan. Naast de hoge resolutiebeelden met ultra hoog contrast kan het televisiekastje ook Dolby Digital-geluid aan voor de ruimtelijke audio-ervaring. De afstandsbediening van de mediabox herbergt een microfoon voor spraakbesturing, meldt techsite Tweakers . De Horizon 4 is een stuk kleiner dan de huidige versie, en daarnaast stiller en zuiniger. Films en video, ook via apps van Netflix en Youtube, kunnen in een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels worden bekeken. Mits de beelden voorhanden zijn en de kijker over een Ultra HD-scherm beschikt. Gebruikers kunnen met de Horizon 4 ook programma's opslaan in de cloud .

Nieuwe Ziggo Go-app

Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst meer online tv- en videokanalen zijn te bekijken. Naast de box wordt ook de software van Ziggo Go vernieuwd. De update maakt communicatie tussen box en telefoon of tablet mogelijk. Iemand die op zijn televisie een programma terugkijkt, kan later op die platformen verder kijken.



Ook instellen van de Horizonbox via de app is met de verse software een optie. Liberty Global kondigt aan dat 'een selecte groep klanten' de Horizon 4 de komende maanden al krijgt. Wie dat zijn en om hoeveel kastjes het gaat is nog niet duidelijk. Evenmin wanneer deze abonnees de 4K-box ontvangen. Later zouden meer Ziggo-kijkers de nieuwe box moeten krijgen.