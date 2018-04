Zijn jouw data gelekt via Facebook? Vandaag weet je het

Facebook gaat vanaf vandaag de 87 miljoen getroffen gebruikers, waaronder zo'n 89.000 Nederlanders, informeren. Dat gebeurt via een uitgebreid bericht in de nieuwsfeed van de getroffenen. Bovendien krijgen alle gebruikers van Facebook een link naar een pagina waar ze kunnen controleren welke ze informatie ze delen met gekoppelde apps. Die koppelingen zijn via die pagina ook direct uit te schakelen.



Facebook ligt onder vuur sinds vorige maand bekend werd dat via het sociale medium de gegevens van miljoenen gebruikers gelekt zijn aan het Britse Cambridge Analytica. Dat bedrijf gebruikte die gegevens vervolgens in de campagne van Trump. Het merendeel van de getroffenen is Amerikaans, maar ook in Nederland werden mensen slachtoffer van het lek.