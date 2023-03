26 mensen in de kerk in Weerselo: ‘Kardinaal Eijk past niet in wat de huidige tijd van de kerk vraagt’

RTL-correspon­dent Olaf Koens vertelt in Oldenzaal over belevenis­sen in Oekraïne: ‘Oma’s maakten molotov­cock­tails’

Hij zoekt als buitenlandcorrespondent voor RTL Nieuws naar de verhalen, die er toe doen. Vorig jaar in Oekraïne, de afgelopen weken in het rampgebied in Turkije. Dinsdag vertelt Olaf Koens over wat hij hoort, ziet en meemaakt in de Oldenzaalse bibliotheek.