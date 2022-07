300 Handtekeningen tegen bouw zorgcentrum in Deurningen

DEURNINGEN - Het Collectief Behoud Kerktuin en Kwaliteit Dorpskern in Deurningen heeft dinsdagmiddag ruim 300 handtekeningen aangeboden aan de gemeente Dinkelland. De handtekeningen zijn afkomstig van mensen die tegen de bouw van een woonzorgcentrum zijn in de pastorietuin in Deurningen.

Initiatiefnemers van de handtekeningenactie zijn Pauline Ophuis en Ilse Taken. Zij gooiden de knuppel in het hoenderhok toen duidelijk werd dat de Vereniging Zorg Ontmoeting Erfgoed Deurningen (ZOED) een plan lanceerde voor een woonzorgcentrum met twaalf appartementen in de parochietuin in Deurningen. De huidige pastorie zou dan als ontmoetingscentrum voor senioren gaan fungeren. Op die manier konden oudere Deurningen die zorg nodig hebben, langer in het dorp blijven wonen.

„We hebben verschillende redenen om tegen dit plan te zijn”, zegt initiatiefnemer Pauline Ophuis. „Zo vinden het bouwplan veel massaal en bovendien op een verkeerde plek. De pastorietuin vinden wij, maakt deel uit van de monumentaal erfgoed dat de pastorie en de kerk zijn. We hebben daar nu een prachtig uitzicht vanaf het centrum van het dorp. Het zou doodzonde zijn als daar een best wel massief gebouw komt.”

Volgens Ophuis hoeft zo'n centrum niet per se midden in het dorp te komen. „Mogelijk is een andere plek een betere oplossing.”

Ook twijfelt de groep aan de haalbaarheid van het zorgplan van ZOED. „Er zijn verscheidene zorgpartijen afgehaakt, zo hebben we begrepen, omdat volwaardige 24 uurszorg gewoon niet haalbaar blijkt in Deurningen en daarmee is de noodzakelijkheid van het plan weg.”

Een derde reden om tegen het plan te zijn is de manier waarop het gepresenteerd wordt. „We hebben het gevoel dat het doorheen gedrukt wordt, er ontbreekt een breed draagvlak.”

Ophuis en het Collectief benadrukken dat ze niet tegen goede zorg voor senioren in het dorp zijn. „Maar dat kan ook op een andere manier, door mensen thuis te laten wonen en met meer thuiszorg bijvoorbeeld. En het idee van een ontmoetingshuis in de pastorie omarmen wij ook. En als na een duidelijk democratisch proces blijkt dat Deurningen toch zo'n zorgcentrum in de tuin wil, dan ben ik de eerste die daarmee instemt. Maar zoals het nu gaat, is het niet goed en daar hebben wij moeite mee.”

Nu de handtekeningen zijn aangeboden wacht het Collectief de ontwikkelingen af. „Mocht het plan in procedure komen bij de gemeente dan overwegen wij de oprichting van een stichting zodat wij belanghebbende worden en kunnen meepraten.”