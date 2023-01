400 meter-norm en behoud weidevogels, inwoners Saasveld niet blij met windturbine-plannen: ‘Ga er alles aan doen om het te voorkomen’

Waterstof in zoutcaver­nes betekent nieuwe markt voor HP Valves uit Hengelo

HENGELO - HP Valves in Hengelo heeft een miljoenenorder gekregen voor het leveren van afsluiters voor een zoutcaverne in de Verenigde Staten, die met waterstof gevuld gaat worden. De fabrikant hoopt in de toekomst ook in Europa mee te werken aan dit soort projecten.

26 januari