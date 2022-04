700 mannen verzamelen zich in Denekamp: ‘Een vrouw mee hoalt haal’n? Dee smiet wie in ’t kanaal!’

De traditie, vanaf 1912, is louter een mannengebeuren: „Als er een vrouw op de waag’n komt smiet wie heur geliek in ‘t kanaal”, zegt een lachende maar uiterst serieuze Judas alias Joren Aveskamp. Aleer de stoet zich in beweging zet overhandigt Judas, samen met Iskariot (Wout Waayer) een cadeau aan politieagent Marcel Nijland. Het is de laatste keer dat Nijland (64), die in augustus met pensioen gaat, met zijn surveillancewagen voorop gaat. „Dit is zeker de 35e keer dat ik meega. Ik vind het één van de leukste dingen in mijn vak.”