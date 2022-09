met stellingDENEKAMP - House of Animals heeft aangifte gedaan tegen de paarden- en ponymarkt in Denekamp. Daar werd begin deze maand een pony als prijs aan een kind verloot. „Onverantwoordelijk en bij wet verboden”, zegt de dierenwelzijnorganisatie. De paardenmarkt zelf is zich van geen kwaad bewust.

De aangifte is vrijdag de deur uitgegaan, laat oprichter Karen Soeters van House of Animals weten. De dierenwelzijnsclub maakt bezwaar tegen de verloting van een pony op de Denekampse paardenmarkt, in het tweede weekend van september.

Volledig scherm Ceriel Nijhuis (rechts) van de paarden- en ponymarkt. © Robin Hilberink

Kamervragen over pony-prijs

De markt is een traditioneel onderdeel van de Denekampse kermis. Bij de ponybaan - waar kinderen een ritje kunnen maken op de rug van het dier - werd een verloting gehouden. „Ieder kind dat een ritje op de ponybaan maakte, deed automatisch mee aan de loterij. De pony werd uitgereikt aan een jong meisje”, laat de dierenwelzijnsclub weten.

Quote De aanschaf van een dier is iets waar je heel goed over na moet denken, niet iets voor een loterij Karen Soeters van House of Animals

House of Animals heeft aangifte gedaan omdat een ‘prijspony’ in strijd is met artikel 2.13. van de Wet dieren. „De aanschaf van een dier is iets waar je heel goed over na moet denken, die je voor z'n leven moet verzorgen. Een loting past daar totaal niet bij en bovendien is het verboden bij wet”, zegt Soeters. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren heeft aangekondigd Kamervragen te gaan stellen.

‘Wisten het niet’

Bij de paardenmarkt zelf zijn ze zich van geen kwaad bewust. Ceriel Nijhuis, sinds 2017 voorzitter, bevestigt dat de verloting heeft plaatsgevonden. „Maar wat we absoluut niet wisten is dat zo'n verloting van een pony helemaal niet mag. We zijn daar nooit op gewezen”, zegt Nijhuis.

Volledig scherm Pony's in Denekamp. © Debby Kok-Koehorst

De Tukker is verbaasd over alle ophef die ontstaat rondom zijn tradionele dierenmarkt. „Kijk: als die mensen problemen hebben denk ik: wees even volwassen en vertel ons wat we fout doen. Maar wij hebben niets gehoord. Wij proberen heel goed te zorgen voor het dierenwelzijn, laten een dierenarts meekijken, hebben veel water en hooi en sinds dit jaar een eigen kooitje voor de pony's zodat ze niet aan een touwtje hoeven zitten.”

'Doorgestoken kaart’

De pony-verloting werd geconstateerd door een ‘undercoverteam’ van House of Animals, dat aanwezig was op de ponymarkt in Denekamp. Medewerkers van dat team maakten ook beelden en geluidsopnames, laat Soeters weten. Zij bevestigt dat ze geen contact heeft gezocht met de organisatie zelf.

Voorzitter Nijhuis zegt dat jammer te vinden en vertelt dat de loting ook ‘een beetje doorgestoken kaart is’. „Het is toch ons-kent-ons in zo'n dorp. En stel dat iemand die wint geen grond bij zijn huis heeft, dan is er ook niets aan de hand. Dan krijgt het kind kermisgeld en houden wij de pony.”

‘Achterhaald concept’

Dierenclub House of Animals is überhaupt fel tegen paardenmarkten en pleit al jaren voor een landelijk verbod. Volgens de organisatie is de markt een ‘achterhaald concept’. In Nederland worden nog in zo'n 50 dorpen paardenmarkten gehouden, vaak als onderdeel van een dorpsfeest.

Het grootste bezwaar heeft House of Animals tegen het 'onnodige dierenleed’ dat er plaatsvindt. De dieren staan vaak urenlang op een lawaaiige braderie en ervaren stress. „Het is gewoon niet meer van deze tijd. Ik was ook echt verbaasd toen ik hoorde dat er een pony verloot werd in Denekamp”, zegt Soeters.

Nijhuis geeft aan in de ‘nostalgische paardenmarkt’ in Denekamp nog zeker toekomst te zien. Een pony-verloting zal er niet meer plaatsvinden volgend jaar, daar gaat een streep door. „Het gaat ons als organisatie er om er een leuke jaarmarkt van te maken, niet om problemen te krijgen met verlotingen.”

Volledig scherm Paarden en ponymarkt Denekamp © Paarden- en ponymarkt Denekamp