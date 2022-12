Aanwonenden Bornsestraat tussen Weerselo en Saasveld willen actie zien van gemeente: ‘Ga mijn kleinkinderen niet opofferen’

nieuwsupdate Kent u het verhaal van de vluchtelin­gen, die naar Noord Deurningen zouden komen? Ze komen niet...

NOORD DEURNINGEN - Met stoom en kokend water moesten ze er komen. En dus namen de gemeenten in Noordoost-Twente in allerijl elk vrijstaand gebouw nauwkeurig onder de loep. In Noord Deurningen werd eind vorige maand het voormalige bedrijfscomplex van Kuipers geschikt bevonden als opvanglocatie voor vluchtelingen. Nog geen maand later gaat daar alweer een streep door.

10 december