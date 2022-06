Activiteiten en grote loterij tijdens ‘Holidaynekamp’: ‘Mogen blij zijn dat we zo’n mooi dorp hebben’

400 Twentse trekkers verwacht bij boerenpro­test in Stroe: ‘Ze zijn emotioneel geraakt, dat merk je’

DEURNINGEN - Ze gaan met trekkers en met bussen en ze zijn met veel. Zeker vierhonderd Twentse trekkers zullen woensdag aanwezig zijn bij het boerenprotest in Stroe, om daar - symbolisch - hun rug naar Den Haag te keren. „Wat in generaties is opgebouwd, moet nu in een jaar worden geregeld. Dat kan niet.”

